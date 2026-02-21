Dazi Usa | Trump arrabbiato rincara la tassa globale dal 10 al 15%

Donald Trump non si arrende alla Suprema Corte degli Stati Uniti e, anzi, rincara la dose: tasse globali dal 10 al 15%. Una stretta che riflette la rabbia del presidente per la pesante bocciatura subita, ma anche la voglia di mostrare i muscoli e confermarsi un ‘presidente teflon’ in grado di passare sopra a ogni ostacolo, dallo scandalo Epstein all’Alta Corte. “In qualità di presidente, aumenterò, con effetto immediato, i dazi mondiali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%”, ha annunciato sul suo social Truth facendo riferimento alla Section 122 del Trade Act del 1974, mai usata prima ma che consente l’imposizione di tariffe fino al 15% per un periodo di 150 giorni senza l’approvazione del Congresso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

