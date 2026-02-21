Usa presidente Trump annuncia aumento dazi dal 10 al 15%

Il presidente Trump ha deciso di aumentare i dazi dal 10 al 15 per cento, citando tensioni commerciali con partner esteri. La misura arriva dopo che la Corte Suprema ha confermato alcune sue decisioni sulle tariffe, creando incertezza nei mercati globali. Trump ha spiegato che questa scelta mira a proteggere le industrie americane e rafforzare la posizione economica del paese. La notizia ha subito generato reazioni tra gli operatori del settore e le imprese coinvolte.

Roma, 21 feb. (askanews) – Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth l'aumento dei dazi mondiali dal 10 al 15 per cento, all'indomani della decisione della Corte Suprema americana. L'alta corte aveva di fatto giudicato illegale una parte delle 'tariffe' annunciate nell'aprile 2025. "Sulla base di un esame approfondito, dettagliato e completo della decisione ridicola, mal scritta ed estremamente antiamericana sui dazi resa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, si prega di considerare questa dichiarazione come l'espressione della mia volontà, in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, di aumentare immediatamente i dazi mondiali del 10 per cento sui Paesi che, per decenni, hanno "sfruttato" gli Stati Uniti senza ritorsioni (fino al mio arrivo!), al livello pienamente autorizzato e legalmente testato del 15 per cento", ha annunciato il presidente americano sul suo social network.