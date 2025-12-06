Skorpion Strike | la task force di droni d’attacco USA in Medio Oriente

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato lo schieramento di una task force di nuovi droni d’attacco in Medio Oriente. Si tratta del primo squadrone di droni unidirezionali che le forze armate americane voglio basare nella regione per rispondere e adeguarsi alle nuove minacce dei conflitti contemporanei. La nuova Task Force, denominata Skorpion Strike, è composta da droni da combattimento “Lucas” a basso costo e opererà da una località che non è stata divulgata. Secondo quanto reso noto dal Dipartimento della Guerra, la Task Force Scorpion Strike è stata attivata “quattro mesi dopo” che il Segretario alla Guerra Pete Hegseth aveva ordinato di accelerare l’acquisizione e l’impiego di tecnologie per droni economici. 🔗 Leggi su It.insideover.com