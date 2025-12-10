Bini Smaghi ‘Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d’acqua per distrarre’
Bini Smaghi commenta l'emendamento sulla gestione dell'oro di Bankitalia, definendolo una
(Adnkronos) – L'emendamento sull'oro detenuto dalla Banca d'Italia come "una tempesta in un bicchiere d'acqua" forse per distrarre l'attenzione dai temi economici di maggiore rilievo. Così in un'intervista all'Adnkronos Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société générale, già membro del comitato esecutivo della Bce tra il 2005 e il 2011, sulla proposta di modifica di Fratelli
Crescita, demografia, lavoro: per le sfide dell’Italia servono riforme Di Lorenzo Bini Smaghi - facebook.com Vai su Facebook
Bini Smaghi, 'Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d'acqua per distrarre' - Il presidente di Société générale all'Adnkronos: "Già altre due volte, nel 2005 e 2019, i governi avevano proposto modifiche simili" ... Scrive adnkronos.com
