Bini Smaghi ‘Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d’acqua per distrarre’

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bini Smaghi commenta l'emendamento sulla gestione dell'oro di Bankitalia, definendolo una

(Adnkronos) – L'emendamento sull'oro detenuto dalla Banca d'Italia come "una tempesta in un bicchiere d'acqua" forse per distrarre l'attenzione dai temi economici di maggiore rilievo. Così in un'intervista all'Adnkronos Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société générale, già membro del comitato esecutivo della Bce tra il 2005 e il 2011, sulla proposta di modifica di Fratelli . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

bini smaghi 8216su oroBini Smaghi, 'Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d'acqua per distrarre' - Il presidente di Société générale all'Adnkronos: "Già altre due volte, nel 2005 e 2019, i governi avevano proposto modifiche simili" ... Scrive adnkronos.com