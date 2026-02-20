Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema perché gli Usa potrebbero dover restituire 175 miliardi

La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump, stabilendo che non possono essere imposti tramite leggi per emergenze nazionali. La decisione mette a rischio oltre 175 miliardi già incassati (che potrebbero dover essere restituiti) e rafforza il ruolo del Congresso. Trump avrebbe pronto un “piano B”, Bruxelles intanto è alla finestra per valutare gli effetti sui rapporti commerciali. Trump, batosta sui dazi I dazi di Trump sono illegali. A stabilirlo la Corte Suprema degli Stati Uniti, per la quale le misure non possono essere giustificate attraverso una normativa pensata per le emergenze nazionali.🔗 Leggi su Virgilio.it

