Dazi Usa atteso il verdetto della Corte suprema | cosa succede alle mille aziende che hanno chiesto il rimborso

Oggi, 9 gennaio, la Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe emettere un verdetto decisivo sui dazi imposti durante l'amministrazione Trump. La decisione influenzerà le circa mille aziende italiane che hanno richiesto il rimborso dei dazi, determinando potenzialmente un mutamento nelle politiche commerciali e nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. La pronuncia dei giudici rappresenta un passaggio importante per le imprese coinvolte e per il contesto commerciale internazionale.

