La Corte Suprema annulla i dazi perché illegittimi Trump risponde con una nuova tariffa globale del 10%

La Corte Suprema ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dal governo, causando una forte reazione del presidente Trump. In risposta, ha annunciato l’implementazione di una nuova tariffa del 10% su tutti i paesi coinvolti, che entrerà in vigore a breve. La decisione ha provocato tensioni tra gli Stati Uniti e le nazioni interessate, che già temevano ripercussioni sul commercio internazionale. Trump ha firmato ufficialmente il provvedimento nello Studio Ovale, annunciando la misura con un tweet.

«È un grande onore aver appena firmato, nello Studio Ovale, nuovi dazi globali del 10% su tutti i paesi che entreranno in vigore quasi immediatamente ». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde alla Corte Suprema con nuovi dazi sul commercio che entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e resteranno in vigore per 150 giorni. Trump ha firmato una nuova tariffa globale del 10%, come funziona. Venerdì Trump ha firmato un decreto che impone la nuova tariffa del 10% in base a una legge mai utilizzata nota come Sezione 122, che dà il potere di introdurre tariffe fino al 15% per 150 giorni, dopodiché il Congresso deve intervenire.