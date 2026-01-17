Il presidente Donald Trump ha annunciato l'imposizione di un dazio del 10% su alcuni prodotti europei, con l'intento di influenzare le trattative riguardanti l'acquisto della Groenlandia. La misura, ancora in vigore, ha provocato proteste in Danimarca e ha suscitato reazioni contrastanti negli Stati Uniti. La decisione rappresenta un episodio significativo nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, con ripercussioni ancora da valutare.

In un post su Truth, Donald Trump ha annunciato dazi del 10% su alcuni Paesi europei. Colpite Danimarca, Finlandia, Francia e altri. Per ora l’Italia è salva. Ha spiegato che i dazi resteranno in vigore fino all’acquisizione dell’isola e che aumenteranno nel tempo. Nel frattempo migliaia di persone sono scese in strada a Copenaghen per manifestare contro le minacce degli Usa. Anche in patria la partita è difficile: il 75% degli americani non è d’accordo con la presa della Groenlandia. Dopo le minacce, la conferma: Donald Trump ha annunciato dazi su diversi Paesi europei. Al momento l’Italia non è tra gli sfortunati finiti nel mirino del presidente americano, ma potrebbe essere solo una questione di tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump annuncia dazi del 10% contro l'Europa, in vigore fino all'acquisto della Groenlandia: proteste in strada

Leggi anche: Trump annuncia nuovi dazi contro alcuni Paesi europei per la ‘Questione Groenlandia’

Leggi anche: Groenlandia, Trump annuncia dazi contro Paesi europei: ‘In gioco la pace mondiale’

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trump minaccia dazi per chi compra da Iran. Quali i Paesi a rischio?; Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa”; Dazi di Trump, Corte Suprema al bivio: a che punto siamo e cosa può succedere ora; I dazi di Trump un anno dopo l’annuncio: danni contenuti.

Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. Danimarca: “Siamo sorpresi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei. tg24.sky.it