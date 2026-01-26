L’opposizione fa il pugile suonato sull’Ice a Milano-Cortina Il Viminale ribadisce | Non opererà in Italia

L’opposizione insiste sulla presenza di Ice Usa a Milano-Cortina, ma il Viminale chiarisce che l’ente non opererà in Italia. Attualmente, non risultano accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi, e l’attività di Ice Usa nel nostro paese non è prevista. Questa posizione conferma la volontà di mantenere la neutralità italiana rispetto alla presenza di enti esteri nelle operazioni legate alle Olimpiadi.

« Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi». Fonti qualificate del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno sono intervenute per sgombrare il campo dalle illazioni e dalle polemiche che ne sono seguite sulla possibile presenza di agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement a Milano-Cortina. Nei giorni scorsi, anche il ministro Matteo Piantedosi aveva chiarito l’assenza di riscontri, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo un articolo del Fatto quotidiano dal titolo «La famigerata Ice arriva in Italia per le Olimpiadi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

