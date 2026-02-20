La Corte Suprema ha giudicato illegali i dazi di Trump
La Corte Suprema ha stabilito che i dazi imposti dall'amministrazione Trump sono illegali. Questa decisione mette in discussione una delle mosse più controverse del precedente governo, che aveva usato tariffe elevate per proteggere le industrie nazionali. La sentenza potrebbe influenzare le trattative commerciali future tra Stati Uniti e altri paesi, ridimensionando il potere delle tariffe come arma negoziale. La questione ora passa alle autorità competenti per l’applicazione della decisione.
Con una sentenza che potenzialmente ribalta tutto per i commerci internazionali e toglie a Trump uno dei sui principali strumenti negoziali La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump sono illegittimi, e quindi con ogni probabilità saranno da annullare. Era una sentenza molto attesa, e con conseguenze enormi: non solo perché rimette in discussione l’elemento che più ha condizionato l’economia mondiale negli ultimi mesi, causando enorme caos e incertezze, ma anche perché toglie a Trump una delle sue armi negoziali più potenti che ha usato anche nelle scorse settimane.🔗 Leggi su Ilpost.it
