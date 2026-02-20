Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema | Non ha il potere di imporli

La Corte Suprema statunitense ha deciso che Donald Trump non può imporre dazi come misura di emergenza. La decisione arriva dopo una battaglia legale durata mesi, in cui si contestava la legittimità di tali tariffe. La sentenza chiarisce che il presidente non ha il potere di applicare dazi senza il coinvolgimento del Congresso. La restrizione riguarda le tariffe sui prodotti importati, che rischiavano di influenzare il commercio internazionale. La questione rimane aperta per future decisioni legali.

La Corte Suprema statunitense assesta un duro colpo all’agenda politica di Donald Trump, privandolo della sua potente arma negoziale, stabilendo che il presidente a stelle e strisce non può imporre dazi in base all’International Emergency Powers Act, quello a cui il tycoon ha fatto riferimento fino ad ora per giustificare le tariffe doganali decretate verso vari paesi. A votare in favore di tale risoluzione sono stati 6 giudici, contrari i restanti 3. Si tratterebbe della legge che dà al presidente a stelle e strisce l’autorità di affrontare “minacce straordinarie” in caso di un’emergenza nazionale, inclusa quella di “regolare l’importazione” di “beni esteri”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

