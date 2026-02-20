Dazi di Trump bocciati dalla Corte Suprema | Non ha il potere di imporli

La Corte Suprema statunitense assesta un duro colpo all’agenda politica di Donald Trump, privandolo della sua potente arma negoziale, stabilendo che il presidente a stelle e strisce non può imporre dazi in base all’International Emergency Powers Act, quello a cui il tycoon ha fatto riferimento fino ad ora per giustificare le tariffe doganali decretate verso vari paesi. A votare in favore di tale risoluzione sono stati 6 giudici, contrari i restanti 3. Si tratterebbe della legge che dà al presidente a stelle e strisce l’autorità di affrontare “minacce straordinarie” in caso di un’emergenza nazionale, inclusa quella di “regolare l’importazione” di “beni esteri”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

