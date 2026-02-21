David provino in mattinata alla Continassa | quali sono le sensazioni verso il Como

David ha sostenuto un provino questa mattina alla Continassa, suscitando interesse tra i tifosi. Il giocatore ha mostrato buona parte delle sue qualità durante l’allenamento e si è messo in evidenza per precisione nei passaggi e rapidità negli inserimenti. La società valuta attentamente il suo stato di forma in vista delle prossime partite. Restano da capire le sue reali possibilità di essere convocato per la sfida contro il Como.

© Juventusnews24.com - David, provino in mattinata alla Continassa: quali sono le sensazioni verso il Como

. Le ultimissime sulle condizioni del canadese. La Juventus affronta l’avvicinamento alla sfida contro il Como con il fiato sospeso per le condizioni di Jonathan David. L’attaccante canadese, reduce da un fastidioso problema all’inguine che ne ha condizionato il rendimento e gli allenamenti recenti, si sottoporrà a un provino decisivo proprio in queste ore. Sebbene la convocazione sia certa, Luciano Spalletti attende il responso dello staff medico per capire se potrà schierarlo dal primo minuto o se dovrà gestirlo a gara in corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com Infortunio McTominay: le prime sensazioni sullo scozzese. Cosa filtra in vista di Napoli Como e quali sono le sue condizioniIn casa Napoli si respira ancora aria di preoccupazione per le condizioni di McTominay, che si è infortunato al “Luigi Ferraris” di Genova. Juve Como: David sarà convocato? Cosa filtra dalla ContinassaDavid non è ancora sicuro di essere convocato per la partita contro il Como, nonostante le voci che circolano dalla Continassa. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Provino per #David alla Continassa verso #JuveComo Quali sono le ultime sensazioni x.com Davide Davidekyo Limone. . Il provino di Alfonso Signorina per il grande fratello #catania #alfonsosignorini #fabriziocorona - facebook.com facebook