Juve Como | David sarà convocato? Cosa filtra dalla Continassa

David non è ancora sicuro di essere convocato per la partita contro il Como, nonostante le voci che circolano dalla Continassa. L’attaccante canadese si sta riprendendo da un infortunio e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. Spalletti valutera’ se inserirlo nella lista dei convocati nelle prossime ore. Intanto, i tifosi sperano di rivederlo in campo, considerando la sua importanza per la squadra. La decisione finale arriverà solo poco prima del fischio d’inizio.