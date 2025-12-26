Da Natale alla Befana musei civici aperti durante le feste | gli orari e il programma degli eventi

Per coloro che vorranno andare alla scoperta delle bellezze dei musei civici di Livorno sarà un periodo di festa all'insegna di aperture straordinarie ed eventi speciali. Da Natale all'Epifania. Il museo Fattori e il museo Mediceo resteranno aperti tutti i giorni festivi con orario 10-19.

Musei aperti a Firenze per le feste di Natale (e a Capodanno): tutti gli appuntamenti per grandi e piccini - Tra gli eventi più curiosi, a Palazzo Medici Riccardi, il 2 gennaio, tornano i «Percorsi a lume di torcia», occasioni per visitare il museo in maniera inedita: torcia alla mano, alle 19 le famiglie e ... corrierefiorentino.corriere.it

Musei aperti a Natale e Santo Stefano 2024/ Da Milano a Roma e Torino: info e orari eventi e mostre - Quali sono i musei aperti a Natale e Santo Stefano 2024, info e orari eventi e mostre oggi 25 dicembre e domani 26 dicembre da Milano a Roma e Torino MUSEI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2024: INFO E ... ilsussidiario.net

Il periodo compreso tra Natale e la Befana si conferma una delle stagioni più redditizie per il settore - facebook.com facebook

Tra Natale e la Befana per il turismo giro d'affari a 7 miliardi. Stime Cna, oltre 1,3 milioni di stranieri specialmente dall'Europa e dagli Usa #ANSA x.com

