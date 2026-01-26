Il prototipo monoruota dello studente longianese alla fiera Motor Bike Expo a Verona

Durante la fiera Motor Bike Expo di Verona, è stato presentato il prototipo monoruota realizzato da Giacomo Casanova, studente dell’Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Il progetto, frutto di un lavoro di ricerca e sviluppo, ha attirato l’attenzione per l’approccio innovativo e per le potenzialità nel settore della mobilità sostenibile e personalizzata.

E' stato ideato e costruito da Giacomo Casanova, alunno dell'Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone Non è passato inosservato alla fiera Motor Bike Expo a Verona il prototipo monoruota ideato e costruito da Giacomo Casanova, alunno dell'Istituto tecnico tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone. Da venerdì 23 gennaio alla fiera Mbe Verona è stato possibile ammirare il prototipo realizzato dal giovane studente longianese, il mezzo è rimasto in esposizione allo stand "Special senza marce" all'interno della fiera e partecipando al contest "Special Moped Scooter International Contest", che si è concluso domenica 25 gennaio.

