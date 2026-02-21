Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo | l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse Ecco l' inedito Figli del vento

Luciano Ligabue ha portato i Faraoni Fuoriclasse sul palco di Casa Sanremo, dando loro visibilità nazionale. La band, formata da giovani appassionati, ha conquistato il pubblico con il brano “Figli del vento”, esibendosi con energia e entusiasmo. La loro esibizione ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, che vedono in loro una promessa della musica italiana. La loro scalata continua, spinta dalla passione e dalla voglia di farcela.

© Lapresse.it - Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo: l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse. Ecco l'inedito “Figli del vento”

Dopo aver aperto il concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, oggi rappresentano un esempio concreto di futuro costruito con talento e determinazione. Il 23 febbraio alle 21.30, a Casa Sanremo evento live per la band i Faraoni Fuoriclasse, simbolo di rinascita e integrazione. Wael e i tre Mohamed, arrivati in Italia dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo, trasformano oggi il loro passato in musica e speranza. La band nasce nelle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, grazie a un laboratorio musicale diventato progetto artistico strutturato. Il repertorio unisce brani delle loro terre d'origine a classici italiani, fino all'inedito "Figli del vento", manifesto del loro percorso.