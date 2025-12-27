Storie dalle terre dei ghiacci a Factory Grisù

Torna ‘Storie del vecchio anno’, la rassegna di spettacoli e narrazioni dedicata all’antica arte di contastorie e ciarlatani, giunta quest’anno alla terza edizione. L’iniziativa si svolgerà nei pomeriggi di oggi, domani e lunedì alle 17, al consorzio Factory Grisù (via Poledrelli 21), offrendo a grandi e piccoli un viaggio immaginifico indietro nel tempo, tra leggende, fiabe e racconti dal sapore antico. La rassegna è organizzata da Officina Teatrale ACtuar, in collaborazione con Consorzio Factory Grisù. Per tre giorni, narratori, cantastorie e ciarlatani si alterneranno in spettacoli originali e insoliti, pensati per un pubblico di adulti e bambini dai 5 anni in su, con l’obiettivo di scaldare e rallegrare i freddi pomeriggi di fine anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

