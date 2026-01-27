Monreale nasce lo Sportello Legale gratuito della Caritas | aiuto per famiglie in difficoltà

In risposta alle esigenze delle famiglie in difficoltà, la Caritas di Monreale ha avviato uno Sportello Legale gratuito presso il Consultorio “San Carlo Borromeo”. Il servizio offre ascolto e orientamento, contribuendo a sostenere le persone più fragili della comunità. Questa iniziativa mira a fornire un supporto concreto e accessibile, rafforzando il ruolo della Caritas nel territorio e promuovendo il benessere delle famiglie.

L’iniziativa nasce dall’ascolto dei bisogni emergenti del territorio diocesano, dove un numero crescente di persone e famiglie si trova ad affrontare situazioni giuridiche complesse senza disporre di strumenti adeguati per orientarsi. Lo Sportello intende offrire un primo supporto legale qualificato, aiutando i cittadini a comprendere la propria situazione e a individuare possibili percorsi di tutela dei diritti. Il servizio è completamente gratuito e sarà garantito grazie alla disponibilità di professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Gli avvocati che opereranno presso il Consultorio sono la dott. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, nasce lo Sportello Legale gratuito della Caritas: aiuto per famiglie in difficoltà Approfondimenti su Monreale Sportello Caritas di Bollate: un aiuto per persone e famiglie in difficoltà La Caritas di Bollate offre supporto a persone e famiglie in situazione di disagio, contribuendo a garantire un aiuto concreto e sostenibile. Un Girasole per non restare sole, nasce lo sportello di ascolto dedicato alle donne in difficoltà Un Girasole per le donne che si trovano in situazioni di difficoltà apre uno sportello di ascolto a Santo Stefano Magra, con l’obiettivo di offrire supporto e ascolto a chi ne ha bisogno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Monreale Sportello Nasce a Monreale lo sportello legale gratuito della Caritas diocesanaUn pool di quattro avvocati per assistere persone in difficoltà MONREALE, 27 gennaio – Un nuovo servizio a sostegno delle persone e delle famiglie in diff ... monrealenews.it "Sportello Legale" promosso dalla Caritas Diocesana di Monreale e dalla Fondazione San Carlo Borromeo. - facebook.com facebook Assistenza fiscale e legale Sportello Diritti Digitali Tutela legale ...e molto altro! Sono tante le convenzioni dedicate alla professione e al settore banche e assicurazioni attivate da Odg Toscana per i propri iscritti. Consultale tutte odg.toscana.it/conven x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.