Dal San Paolo al King’s College | la scalata di Di Maio continua

Luigi Di Maio si prende un nuovo ruolo: diventa professore onorario al King’s College di Londra. La decisione nasce dalla sua esperienza politica e dal suo impegno sul fronte internazionale. La nomina è stata annunciata dopo un incontro con i docenti dell’università, che hanno apprezzato il suo contributo alla diplomazia. Questa nomina segna un passo importante nella sua carriera, che si arricchisce di un incarico accademico di rilievo. Di Maio continuerà a insegnare anche in Italia.

L’ex ministro diventa professore onorario del prestigioso ateneo di Londra. L’avevano pensato bene, il King’s College. Fondato da Giorgio IV e dal Duca di Wellington nel 1829 come risposta confessionale anglicana alla laicissima University College London, il King’s College ha un motto impegnativo: « Sancte et Sapienter », due avverbi che significano «in modo sacro e saggio». Ora, visto che il disastro d’immagine del coinvolgimento dell’ex principe Andrea nello scandalo Epstein non era sufficiente, al nobile ateneo londinese hanno deciso di nominare Luigi Di Maio (già rivenditore di bibite al San Paolo di Napoli) professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla Difesa.🔗 Leggi su Laverita.info

