Dal Nilo all’Eufrate sarebbe giusto se prendessero tutto La confessione di Huckabee che smaschera il sionismo cristiano

L’ambasciatore americano in Israele ha dichiarato che, secondo la Bibbia, Israele avrebbe diritto a controllare gran parte del Medio Oriente. La sua affermazione, fatta durante un’intervista, ha suscitato molte reazioni. Ha anche commentato che “dal Nilo all’Eufrate, sarebbe giusto se prendessero tutto”, suggerendo una visione territoriale che molti considerano estrema. La sua posizione evidenzia le tensioni tra le diverse interpretazioni religiose e politiche nella regione. La discussione continua a dividere opinioni pubbliche e analisti.

L'ambasciatore americano in Israele, intervistato da Tucker Carlson, ammette che in base alla Bibbia Israele avrebbe diritto a conquistare mezzo Medio Oriente. Poi prova a ritrattare, ma è troppo tardi. La frase rivela la vera natura di un'alleanza che sta portando il mondo verso una guerra catastrofica. La frase arriva dopo quasi un'ora di braccio di ferro teologico. Tucker Carlson ha incalzato Mike Huckabee sui confini della "terra promessa" citando Genesi 15: "dal Nilo all'Eufrate". Gli ha chiesto se, in base a quella promessa, Israele avrebbe diritto a prendersi Giordania, Siria, Libano, Iraq.