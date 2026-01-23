i patriarchi di gerusalemme contro il sionismo cristiano

Il 17 gennaio 2026, i Patriarchi e i Capi delle Chiese cristiane di Gerusalemme hanno diffuso un documento in cui condannano il sionismo cristiano. Questa corrente, secondo il testo, rappresenta un’ideologia che mette a rischio l’unità delle comunità cristiane nella Terra Santa, suscitando preoccupazioni tra le diverse confessioni religiose presenti nella regione.

In un documento pubblico reso noto il 17 gennaio 2026, i Patriarchi e Capi delle Chiese cristiane di Gerusalemme (cattolici, ortodossi, armeni e altre confessioni storiche) hanno pubblicato una dura presa di posizione contro il “sionismo cristiano”, definendo questa corrente un’ideologia dannosa che minaccia l’unità delle comunità cristiane nella Terra Santa. Nel testo congiunto i leader ecclesiastici affermano che la cura pastorale e la rappresentanza dei cristiani nella regione appartengono esclusivamente alle Chiese apostoliche storiche, e che le attività promosse da individui e gruppi identificati con il sionismo cristiano “fuorviano l’opinione pubblica, seminano confusione e danneggiano l’unità del nostro gregge”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Argomenti discussi: L'ambasciatore Usa In Israele critica i patriarchi delle Chiese di Gerusalemme in difesa del sionismo cristiano; Rappresentare i cristiani in Israele, il punto fermo dei capi delle Chiese; Israele, Patriarchi delle Chiese in Terra Santa contro il sionismo degli evangelici che minaccia le sicurezze (e le proprietà) cristiane; Le Chiese di Terra Santa e il sionismo cristiano.

Regione, i consiglieri regionali Vaccarezza e Invernizzi hanno incontrato a Gerusalemme il Cardinale Pierbattista PizzaballaPresenti il Consigliere incaricato alle Relazioni Internazionali, Angelo Vaccarezza FI e il Consigliere Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI ... ivg.it

Una delegazione della Regione incontra a Gerusalemme il Cardinale PizzaballaNel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, una delegazione di Regione Liguria, ha incontrato a Gerusalemme il Patriarca, Sua Beatitudine Card. Pierbattista Pizzaballa. savonanews.it

L'ambasciatore Usa In Israele critica i patriarchi delle Chiese di Gerusalemme in difesa del «sionismo cristiano» x.com

I Patriarchi di Gerusalemme contro il “sionismo cristiano”. Pizzaballa denuncia ciò che accade a Gaza. La fede che rifiuta di diventare alibi del potere. C’è un documento che pesa più di mille talk show, più di mille editoriali “equidistanti”, più di mille silenzi imb - facebook.com facebook