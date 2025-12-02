Se le pareti di casa mia potessero parlare sarebbe un una miscela di hot perché io ho consumato in tutti gli ambienti di casa mia | la confessione di Nek

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025

Nek è impegnato in prima serata su Rai Uno come nuovo coach di “ The Voice Senior ” e nel frattempo si prepara per il tour italiano ed europeo, al via da marzo 2026. Il cantautore è stato ospite della seconda stagione del podcast “Casa Perfetta”, disponibile ogni martedì su YouTube e le principali piattaforme di distribuzione. Naturalmente non si poteva che parlare di case. “Se le pareti di casa mia potessero parlare sarebbe un una miscela di hot, – ha affermato l’artista – perché io ho consumato in tutti gli ambienti di casa mia, per sentirla nostra. Addirittura, quando la casa ancora, si dice in gergo tecnico, era grezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

