Costiera Amalfitana destinazione di turismo internazionale e dal comparto privato | i dati

La Costiera Amalfitana resta una meta molto richiesta da turisti di tutto il mondo. Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha appena pubblicato un report che mostra numeri e dati sulla reputazione della zona. La regione si conferma tra le preferite, con un settore turistico forte e in crescita. La gestione del territorio si concentra sempre più sui livelli di qualità e sull’eccellenza.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi ha presentato il report sulla destinazione: dati, reputazione e standard di eccellenza al centro della governance. La Costiera amalfitana non può essere meta di turismo di massa. Si conferma destinazione di turismo internazionale e dal comparto privato del turismo, dalla visione e dagli investimenti degli operatori nasce l’eccellenza che ne fa una delle principali destinazioni turistiche a livello mondiale. Il comparto è composto soprattutto da ricettività mentre la stagione turistica si sta estendendo agli ultimi mesi dell’anno. L’autenticità paga: nel settore commercio è altissimo il gradimento delle botteghe della ceramica vietrese che raccolgono quasi due terzi delle recensioni dell’intero settore.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Costiera Amalfitana Nel radar del turismo di lusso internazionale c’è l’Abruzzo, nuova destinazione per le vacanze 2026 L'Abruzzo si sta affermando come una delle mete emergenti nel settore del turismo di lusso internazionale. Ragazzo precipita dal dirupo e si frattura la caviglia: incidente in Costiera Amalfitana Un escursionista è caduto da un dirupo a Montepertuso, frazione di Positano, in Costiera Amalfitana, riportando una frattura alla caviglia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Costiera Amalfitana Argomenti discussi: Costiera Amalfitana, stop al turismo di massa: vince la qualità dell’esperienza. I dati del Distretto Turistico; Costiera amalfitana, il report del Distretto turistico: qualità dell’esperienza in crescita e stop al turismo di massa; Casa in Campania: cala la domanda dall’estero, Napoli e provincia trainano il segmento di alto valore; Comitato promotore Destination Management Organizations (DMO) Cilento – Incontro 2 febbraio 2026. Costiera Amalfitana per principianti: itinerario di 4 giorni (con auto)Guidare lungo la Costiera Amalfitana ti dà una libertà che non trovi con nessun altro mezzo. Puoi fermarti dove ti colpisce di più il panorama, esplorare ... cronachedellacampania.it Questo luogo della Costiera Amalfitana sembra un fiordo, lo conosci?La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più affascinanti al mondo, un mix perfetto di mare cristallino, paesaggi mozzafiato e borghi incantati. Tra le sue perle più suggestive c’è un piccolo ... blitzquotidiano.it Gruppo Telenuova. . Costiera Amalfitana, ancora una frana - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.