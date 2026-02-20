Bimbo trapiantato con cuore bruciato i medici | In caso di arresto cardiaco non sarà rianimato la mamma gli è accanto
Un bambino trapiantato con il cuore danneggiato rischia di non essere rianimato in caso di arresto cardiaco, secondo i medici. La madre è presente al suo fianco in questi momenti difficili. Il team sanitario dell’ospedale Monaldi si prepara a gestire ogni eventualità, consapevole della delicatezza della situazione. “Il nostro pensiero va sempre al piccolo”, afferma il dottor Antonio Corcione, mentre si monitora attentamente il suo stato di salute.
Il medico Antonio Corcione: "All'ospedale Monaldi stiamo tutti male per questa vicenda. Il nostro primo pensiero va sempre al bimbo. È sedato e non sta soffrendo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate.
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it
Il bimbo con il cuore bruciato inizierà la terapia per il dolore: Non ha più speranzeLa decisione dei familiari concordata con i medici dell'ospedale di Napoli: Non si tratta di eutanasia, ma evita gli accanimenti terapeutici. Come funziona la pianificazione condivisa delle cure ... today.it
#Bergamo È stato trapiantato con successo a un bambino all'ospedale Giovanni XXIII ilcuore che inizialmente era stato destinato per un secondo trapianto al bimbo di Napoli a cui era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Poi durante un vertice tra - facebook.com facebook
Si decide la nuova terapia ma al bimbo trapiantato non sarà staccato l'Ecmo. Riunione sul percorso per alleviare le sofferenze del piccolo Domenico, sottoposto a dicembre al trapianto con un cuore danneggiato. #ANSA x.com