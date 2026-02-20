Bimbo trapiantato con cuore bruciato i medici | In caso di arresto cardiaco non sarà rianimato la mamma gli è accanto

Un bambino trapiantato con il cuore danneggiato rischia di non essere rianimato in caso di arresto cardiaco, secondo i medici. La madre è presente al suo fianco in questi momenti difficili. Il team sanitario dell’ospedale Monaldi si prepara a gestire ogni eventualità, consapevole della delicatezza della situazione. “Il nostro pensiero va sempre al piccolo”, afferma il dottor Antonio Corcione, mentre si monitora attentamente il suo stato di salute.

Il medico Antonio Corcione: "All'ospedale Monaldi stiamo tutti male per questa vicenda. Il nostro primo pensiero va sempre al bimbo. È sedato e non sta soffrendo".🔗 Leggi su Fanpage.it

