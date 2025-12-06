Spaccio droga gettata dal fiume o nascosta dietro le ruote delle auto | cinque arresti tra Torino e Beinasco

Continuano le attività investigative su tutto il territorio torinese finalizzate a contrastare lo spaccio. Cinque in tutti gli arresti eseguiti complessivamente, nel corso delle ultime settimane, tra Torino e Beinasco. Spaccio: quattro arresti a Torino tra sostanze gettate nel fiume o nascoste. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

