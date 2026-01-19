Roma | droga nascosta nelle cantine dei lotti di Ostia arrestato 72enne

A Ostia, nella zona dei lotti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 72 anni per aver utilizzato la cantina di un edificio come deposito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al sequestro di droga e alla messa in sicurezza dell’area, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito nella zona.

Un uomo di nazionalità italiana, di 72 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver trasformato la cantina di un palazzo situato nei “lotti” di Ostia in un piccolo deposito utilizzato per la droga. Questo locale fungeva da punto di appoggio per la preparazione e lo smercio delle dosi di sostanze stupefacenti. L’operazione che ha portato all’arresto è scaturita da un’attività di osservazione mirata, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del X Distretto Lido. L’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da un insolito e costante via vai dell’uomo nei garage di un edificio di viale Vasco de Gama, una zona ben nota del litorale romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

