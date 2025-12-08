Abbazia San Martino delle scale visite guidate e degustazione di birre artigianali
L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per il secondo weekend di dicembre, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite il 14 dicembre alle ore 16.00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
