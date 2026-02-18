Il sistema moda si mobilita per la prima edizione di Fashion Link Milano, dove parteciperanno 1.777 brand, il 45% dei quali sono stranieri. La manifestazione si propone di creare un ambiente unico, che unisce produttori italiani e internazionali sotto un’unica piattaforma. Tra gli espositori, ci saranno aziende di accessori di alta gamma e stilisti emergenti, pronti a mostrare le proprie collezioni.

Il sistema moda fa fronte comune. Saranno 1.777, di cui il 45% provenienti dall’estero, i brand presenti alla prima edizione di Fashion link Milano, il nuovo ecosistema fieristico progettato per una cultura condivisa intorno alla moda e agli accessori di alta qualità. Presentato ieri riunisce a Fiera Milano cinque manifestazioni semestrali, Milano Fashion &Jewels, Sì Sposaitalia Collezioni, The One Milano, Micam e Mipel. Da settembre 2026 saranno 7 aggregando anche Lineapelle. "In un momento di cambiamento dei consumo e nei sistemi di distribuzione. - Ha detto Emanuele Guido, Head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera - stiamo cercando di dare ai visitatori e buyer l’opportunità di vedere più prodotti, più tendenze, di avere più occasioni di opportunità di collaborazione e riteniamo in questo modo di generare più valore per le filiere produttive italiane e internazionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fashion link. Gli eventi riuniti in un sistema

Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera MilanoFashion Link, il sistema moda italiano si riunisce a Fiera Milano per mostrare le ultime tendenze.

Milano Fashion Week A/I 2026: il calendario e gli eventi della settimana della modaLa Milano Fashion Week AI 2026 prende il via con grande entusiasmo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.