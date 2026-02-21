Da Trump a Putin perché l' hockey piace così tanto ai capi di stato

Il rapporto tra leader mondiali e hockey su ghiaccio nasce dall’interesse personale e dalle occasioni di incontro. Trump, Putin e gli altri capi di stato si sfidano sui ghiacci per rafforzare alleanze e trasmettere messaggi politici. Le partite spesso si svolgono in contesti ufficiali, con obiettivi diplomatici chiari. La passione per questo sport si combina con strategie di comunicazione, rendendo l’hockey uno strumento di potere tra le nazioni.

Forza, fisicità e machismo, ma anche equilibrio e strategia: è l’hockey su ghiaccio, ma potrebbe essere anche la politica internazionale di oggi, tra guerre e dazi, invasioni e minacce. Alla fine Donald Trump non sarà a Milano per la finale del torneo olimpico maschile tra Stati Uniti d’America e Canada, eppure l’hockey rimane uno degli elementi di soft power preferiti per i leader di tutto il mondo, soprattutto quelli che strizzano l'occhio a una deriva autoritaria del potere. “Con tasse molto più basse e di gran lunga maggior sicurezza, un giorno, forse presto, il Canada diventerà il nostro 51esimo Stato”, aveva provocato un anno fa il presidente americano alla vigilia del 4 Nations Face-Off tra Usa, Canada, Svezia e Finlandia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: Perché ci piace così tanto la collab Soshiotsuki x Zara

Mi sfugge il successo di Tony Pitony, ma voglio capire perché piace così tantoTony Pitony sta conquistando molte persone, e questa popolarità mi incuriosisce.

Scontro Trump-Putin sul petrolio russo. Cina e India sospendono acquisto

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.