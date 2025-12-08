Perché ci piace così tanto la collab Soshiotsuki x Zara
Una collab originale e d’effetto, quella di Soshiotsuki x Zara. Il brand giapponese si fonde, infatti, con i dettami della sartoria italiana degli anni ’80, regalandoci capi e pezzi dal design unico. Disponibile dal 4 dicembre, “A Sense of Togetherness”, ha conquistato proprio tutti, presentando le prime linee uomo, donna e bambino del brand. Soshiotsuki x Zara, la collab vincente che fonde Giappone e Italia. La capsule collection è stata lanciata il 4 dicembre ed è disponibile sia online che negli store. Comprende le linee womenswear, menswear e kidswear. L’ispirazione arriva dal panorama culturale giapponese degli anni 80 e 90, rivisitato in chiave contemporanea dallo stilista Soshi Otsuki. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
