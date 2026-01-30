Per il prossimo anno scolastico, le famiglie non dovranno più presentare i certificati vaccinali al momento dell’iscrizione dei nuovi studenti. La decisione è stata confermata, seguendo una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni, che elimina l’obbligo di documenti vaccinali per chi si iscrive per la prima volta.

Per l’anno scolastico 20262027 non sarà richiesto alcun certificato vaccinale al momento dell’iscrizione per i nuovi alunni, confermando una pratica ormai consolidata negli ultimi anni. I genitori non dovranno presentare documenti relativi alle vaccinazioni dei propri figli quando compiranno la domanda di iscrizione, sia per la scuola dell’infanzia che per le scuole primarie e secondarie. La verifica del rispetto degli obblighi vaccinali sarà invece gestita in modo differenziato e coordinato tra gli istituti scolastici e le Aziende sanitarie locali (Asl), senza imporre un onere amministrativo aggiuntivo alle famiglie al momento dell’iscrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iscrizioni scolastiche 2026/27: esenzione dai documenti vaccinali per i nuovi alunni

Approfondimenti su Iscrizioni Scolastiche 2026/27

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 202627 aperte dal 13 gennaio, con modalità online su Unica.

Per le iscrizioni scolastiche 202627, i genitori separati o divorziati devono dichiarare il loro accordo nella domanda.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iscrizioni Scolastiche 2026/27

Argomenti discussi: Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Iscrizioni Scuole Infanzia Comunali a.s. 2026/27; Aperte le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/27; Iscrizioni anno scolastico 2026/27, non c'è fretta: le scuole non possono dare la precedenza a chi invia prima la domanda.

Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domandeLa corsa alle iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-27 è entrata nel vivo. Da oltre una settimana famiglie e studenti sono alle prese con la scelta della scuola e con le procedure stabilit ... ilgiorno.it

Iscrizioni Scolastiche 2026/27: scadenza e modalità per genitori separatiLe iscrizioni a scuola per il 2026/27 iniziano: leggi le scadenze e i dettagli per presentare la domanda. Facciamo chiarezza ... informazionescuola.it

Iscrizioni scolastiche – Scadenza 14 febbraio Gli Istituti Comprensivi Albenga I e Albenga II, in collaborazione con il Comune di Albenga, informano tutte le famiglie che entro il è necessario procedere all’iscrizione degli alunni alle scuole - facebook.com facebook