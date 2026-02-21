Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo | l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse

Luciano Ligabue ha fatto salire sul palco i Faraoni Fuoriclasse durante il suo concerto alla Reggia di Caserta, un momento che ha lasciato il pubblico senza fiato. La band ha conquistato l’attenzione con le loro performance energiche e un sound intenso. La loro presenza ha attirato anche l’attenzione di alcuni addetti ai lavori, che li hanno già inseriti tra i nomi emergenti del panorama musicale. La scena musicale italiana si arricchisce di nuove proposte.

Dopo aver aperto il concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, oggi rappresentano un esempio concreto di futuro costruito con talento e determinazione. Il 23 febbraio alle 21.30, a Casa Sanremo evento live per la band i Faraoni Fuoriclasse, simbolo di rinascita e integrazione. Wael e i tre Mohamed, arrivati in Italia dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo, trasformano oggi il loro passato in musica e speranza. La band nasce nelle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, grazie a un laboratorio musicale diventato progetto artistico strutturato. Il repertorio unisce brani delle loro terre d’origine a classici italiani, fino all’inedito “Figli del vento”, manifesto del loro percorso.🔗 Leggi su Lapresse.it

