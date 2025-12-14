Lorenzo sul ring il piccolo Berlusconi picchia da grande e s’allena in periferia

Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni, si prepara a vivere un momento importante sul ring del PalaPagnini di Savona. In un’atmosfera intensa e ricca di emozioni, il giovane si allena con determinazione, dimostrando già grandi ambizioni e passione per il pugilato. Una serata che rimarrà impressa nella sua memoria e che segna un passo fondamentale nel suo cammino sportivo.

Certe notti restano scolpite nella memoria. Per Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni appena, quella di ieri al PalaPagnini di Savona non sarà mai una sera qualunque. È stato il suo battesimo sportivo nel pugilato federale, il primo passo ufficiale su quel ring che profuma di sacrificio, sudore e sogni. E Savona, da oggi, avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore. Sotto le luci del palazzetto, Lorenzo ha debuttato nella categoria Under 17, peso 55 chili, battendo un coetaneo piemontese in una riunione federale da quindici incontri organizzata dallo Sport Savona Team Dibari, sotto l’egida della Federazione Italiana Pugilato. Ilgiornale.it Lorenzo sul ring, il piccolo Berlusconi picchia da grande e s’allena in periferia - Per Lorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni appena, quella di ieri al PalaPagnini di Savona non sarà mai una sera qualunque. msn.com

C'è un Berlusconi che vince nel pugilato: è Lorenzo Mattia, figlio 15enne di Pier Silvio e Silvia Toffanin - Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin vince al debutto in un match organizzato dalla FederPugilato. sport.virgilio.it

??Legionar Fighting Championship ?? Gli highlights ufficiali del match: Lorenzo Chirico vs Michele Dattilo . Sul ring di LFC, Michele Dattilo brilla e conquista il successo con una grande prova. Grande cuore e tecnica da parte di entrambi! 30 Novembre 2 - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - Lorenzo sul ring, il piccolo Berlusconi picchia da grande e s’allena in periferia

Il figlio di Pier Silvio Berlusconi è un campione di boxe a 14 anni!

Video Il figlio di Pier Silvio Berlusconi è un campione di boxe a 14 anni! Video Il figlio di Pier Silvio Berlusconi è un campione di boxe a 14 anni!