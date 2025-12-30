Il Piccolo Coro decolla oggi per la tournée nel Celeste impero
Il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, intraprende oggi la sua ottava tournée in Cina, portando la propria musica nel Celeste impero. Dopo un intenso 2025 ricco di concerti e impegni televisivi, le bambine e i bambini del coro si preparano a condividere ancora una volta il loro talento in un paese che già li accoglie con entusiasmo. Un nuovo capitolo di un percorso musicale che continua a crescere.
Non si è ancora chiuso il 2025, fitto di concerti e impegni televisivi, che già per le bimbe e i bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini si aprono le porte di una nuova avventura musicale: per l’ottava volta, infatti, il Coro torna in Cina per una tournée già sold out. I bimbi del Piccolo Coro partiranno insieme alle loro famiglie e allo staff dell’Antoniano in una formazione composta da 42 elementi. Da oggi al 3 gennaio sono in programma ben sei concerti: si comincia con 4 spettacoli a Shanghai allo Shanghai Culture Square (capienza 1800 posti) e si prosegue con la tappa al Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino (capienza 1900 posti) per concludere il viaggio con gli ultimi 2 live show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
