Roma Como Fabregas nel post gara | Nessuno mi chiederà più dell’Europa e sono contento Per il mercato si vedrà… Ecco cosa è successo a Diao e Addai

Dopo la partita di Serie A tra Roma e Como, Cesc Fabregas ha commentato l'incontro e le questioni di mercato, esprimendo soddisfazione per il focus sulla squadra e sull’obiettivo europeo. Nel post gara, il tecnico lariano ha anche condiviso aggiornamenti su Diao e Addai, offrendo uno sguardo sulle dinamiche interne della sua squadra.

© Calcionews24.com - Roma Como, Fabregas nel post gara: «Nessuno mi chiederà più dell'Europa e sono contento. Per il mercato si vedrà… Ecco cosa è successo a Diao e Addai» Roma Como, le dichiarazioni del tecnico lariani Cesc Fabregas nel post partita di Serie A: le sue parole Il tecnico della Como, Cesc Fabregas, ha analizzato il match di Serie A Roma Como. Ecco le sue parole raccolte da CalcioNews24: PAROLE – «Diao e Addai si sono infortunati al flessore, non so quanto sia grave ma è un peccato, sono

