Da Caserta al Monaldi l’inchino del signor Domenico ‘per chiedere scusa’ al piccolo Domenico
Domenico, residente a Caserta, si è recato questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli per chiedere scusa al piccolo Domenico, che aveva incontrato durante una visita in città. L’uomo ha percorso decine di chilometri per esprimere il suo dispiacere, inginocchiandosi davanti al reparto pediatrico. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato silenziosi l’atto di umiltà. La scena si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ giunto poco fa da Caserta a Napoli e davanti all’ospedale Monaldi si è inchinato: “Per chiedere scusa al piccolo Domenico”. “ Anche io ho subito una perdita e so cosa significa – ha detto il signor Domenico, omonimo del bimbo morto – C’è molta rabbia, c’è qualche errore e chi ha sbagliato deve pagare, non si può morire così. Domenico è il figlio di tutta l’Italia”. “ La signora Patrizia ha una dignità da vendere, al di fuori del normale. Le siamo tutti vicino”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, al Monaldi iniziate le cure per il fine vita del piccolo DomenicoA Napoli, il Monaldi ha avviato le cure palliative per il piccolo Domenico, malato di una grave malattia.
Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Trapianto fallito al Monaldi, il piccolo Domenico passa alle cure palliative per alleviare la sofferenzaNon è eutanasia, ma una procedura che serve a evitare l’accanimento terapeutico, perché purtroppo non ci sono speranze, hanno spiegato la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino e l'avvocato di famigl ... internapoli.it
Trapianto fallito al Monaldi, atti da Bolzano a Napoli: a breve nuovi indagatiE' destinato a crescere il numero degli indagati nell'inchiesta sul bimbo di Napoli che ha subito un trapianto di cuore poi fallito a causa di una serie di errori medici. Secondo quanto si apprende, a ... rainews.it
