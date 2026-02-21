Da Caserta al Monaldi l’inchino del signor Domenico ‘per chiedere scusa’ al piccolo Domenico

Domenico, residente a Caserta, si è recato questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli per chiedere scusa al piccolo Domenico, che aveva incontrato durante una visita in città. L’uomo ha percorso decine di chilometri per esprimere il suo dispiacere, inginocchiandosi davanti al reparto pediatrico. Il gesto ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato silenziosi l’atto di umiltà. La scena si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

E' giunto poco fa da Caserta a Napoli e davanti all'ospedale Monaldi si è inchinato: "Per chiedere scusa al piccolo Domenico". " Anche io ho subito una perdita e so cosa significa – ha detto il signor Domenico, omonimo del bimbo morto – C'è molta rabbia, c'è qualche errore e chi ha sbagliato deve pagare, non si può morire così. Domenico è il figlio di tutta l'Italia". " La signora Patrizia ha una dignità da vendere, al di fuori del normale. Le siamo tutti vicino", ha aggiunto.

Napoli, al Monaldi iniziate le cure per il fine vita del piccolo DomenicoA Napoli, il Monaldi ha avviato le cure palliative per il piccolo Domenico, malato di una grave malattia.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

