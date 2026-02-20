Napoli al Monaldi iniziate le cure per il fine vita del piccolo Domenico

A Napoli, il Monaldi ha avviato le cure palliative per il piccolo Domenico, malato di una grave malattia. La madre, Patrizia Mercolino, ha dichiarato di aver scelto questa strada perché non voleva che il bambino soffrisse ulteriormente. Domenico, di soli sette anni, sta affrontando un momento difficile e la famiglia ha deciso di puntare sull’assistenza per alleviare il dolore. La decisione è stata presa dopo settimane di discussioni tra medici e genitori. La famiglia aspetta ora un miglioramento nelle condizioni del bambino.

«Non voglio vedere mio figlio soffrire». Con queste parole, pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 febbraio, Patrizia Mercolino ha preso una delle decisioni più dolorose della sua vita. È accaduto nel Centro Direzionale di Napoli, nello studio del medico legale Luca Scognamiglio, consulente scelto dalla famiglia del piccolo Domenico, da quasi due mesi ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino è tenuto in vita grazie all’Ecmo, il macchinario di supporto cardiopolmonare, dopo una lunga sequenza di errori che hanno impedito l’esecuzione del trapianto di cuore programmato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, al Monaldi iniziate le cure per il fine vita del piccolo Domenico Leggi anche: Domenico non si è svegliato, iniziate le cure per il fine vita Leggi anche: Napoli col fiato sospeso: un nuovo cuore per il piccolo Domenico, ore decisive al Monaldi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato, la famiglia di Domenico: Prognosi infausta, iniziate le cure per il dolore; Bimbo trapiantato a Napoli, il legale della famiglia: Iniziate le cure per il dolore; Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Bimbo trapiantato, no al nuovo cuore. Legale mamma: si fa forza, dice che il figlio non è morto. Bimbo trapiantato, Guido Oppido: bisturi esperto del Monaldi, ma poco amato da colleghi e staffChi è il cardiochirurgo del Monaldi al centro della drammatica vicenda. Curriculum e giudizi lusinghieri, ma continue querelle coi collaboratori ... napoli.repubblica.it Bimbo trapiantato a Napoli, il legale della famiglia: Iniziate le cure per il dolore(Adnkronos) – Si inizierà a pianificare il percorso terapeutico per alleviare il dolore. A parlare in diretta tv ... cremonaoggi.it Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il “cervello è compromesso” e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom - facebook.com facebook Napoli, la scelta dei medici sul nuovo trapianto al bimbo del Monaldi x.com