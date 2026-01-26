i pick up elettrici non sfondano il caso tesla cybertruck

Nel 2025, le vendite dei pick-up elettrici, incluso il Tesla Cybertruck, sono risultate inferiori alle aspettative, con circa 20.000 unità vendute negli Stati Uniti. Anche altri produttori di veicoli a batteria hanno riscontrato performance deludenti nel segmento. Questo andamento indica una fase di stagnazione nel mercato dei pick-up elettrici, sollevando dubbi sulla loro diffusione e sulla reale domanda dei consumatori.

Quando Elon Musk ha lanciato ufficialmente il suo pickup elettrico Tesla Cybertruck non ha stupito solo per le tante stranezze di questo modello, ma anche per l'ottimismo sulle vendite: secondo il magnate delle auto elettriche, dei social, dell'AI e dello spazio, infatti, a partire dal 2025 Tesla avrebbe venduto almeno 250 mila Cybertruck ogni anno. All'epoca, era la fine del 2023, nessuno ha creduto minimamente a questo numero, ma la realtà si è dimostrata persino peggiore delle aspettative dei più scettici: nel 2025, infatti, Tesla ha venduto appena 20.237 Cybertruck negli Stati Uniti, di gran lunga il mercato di riferimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

