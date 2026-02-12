Cybertruck in Texas | Tesla testa la ricarica bidirezionale l’auto diventa risorsa per la rete elettrica

Tesla ha iniziato a testare la ricarica bidirezionale sul suo Cybertruck in Texas. L’auto può ora restituire energia alla rete elettrica, aprendo la strada a un nuovo modo di usare i veicoli elettrici come risorse per la rete stessa. La sperimentazione dimostra come i camion elettrici possano aiutare a bilanciare la domanda di energia e migliorare l’efficienza del sistema.

Tesla Punta sul V2G: Il Cybertruck Testa la Ricarica Bidirezionale in Texas, Una Nuova Era per la Rete Elettrica. Tesla ha avviato negli Stati Uniti il suo primo programma vehicle-to-grid (V2G) in Texas, sfruttando la capacità della batteria del Cybertruck per immettere energia nella rete elettrica durante i picchi di domanda. Questa iniziativa, denominata Powershare Grid Support, rappresenta un passo significativo verso un sistema energetico più flessibile e resiliente, trasformando i veicoli elettrici da semplici consumatori a risorse attive per la stabilizzazione della rete. Il Contesto Energetico del Texas e la Scelta del Cybertruck.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2025, le vendite dei pick-up elettrici, incluso il Tesla Cybertruck, sono risultate inferiori alle aspettative, con circa 20.

