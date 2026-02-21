Curling Bowl di Gustaf Westman | la pietra delle Olimpiadi incontra il design contemporaneo e diventa oggetto pop

Gustaf Westman ha trasformato la pietra delle Olimpiadi in un oggetto di design contemporaneo, portando il curling bowl nel mondo della moda e dell’arredamento. Questa pietra, simbolo di sport e storia, si presenta ora come un elemento pop e versatile, capace di adattarsi a diversi ambienti. Westman ha scelto di reinterpretare un simbolo olimpico, creando un pezzo che unisce tradizione e stile moderno. La sua opera si inserisce in un mercato sempre più aperto a nuove contaminazioni.

Life&People.it Nel lessico sempre più fluido del design contemporaneo entrano a far parte anche oggetti che reinterpretano lo spazio, cambiando funzionalità in base al contesto in cui vengono posti. La Curling Bowl firmata da Gustaf Westman appartiene a questa categoria rara: un oggetto domestico che nasce dall’osservazione di uno sport invernale e si trasfigura in un’ icona pop, ironica e sofisticata al tempo stesso. L’ispirazione proviene dalla pietra utilizzata nel curling, disciplina delle Olimpiadi 2026 caratterizzata da un’estetica sorprendentemente grafica. In occasione dell’entusiasmo globale per i Giochi di Milano-Cortina, Westman ha colto l’opportunità di reinterpretare la silhouette della stone, traducendola in una ciotola scultorea pensata per la convivialità domestica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Curling Bowl di Gustaf Westman: la pietra delle Olimpiadi 2026 incontra il design contemporaneo e diventa oggetto popGustaf Westman ha trasformato una pietra olimpica di curling in un oggetto di design moderno. Leggi anche: Gay-Odin tra i protagonisti di “J’Adore Napoli 2500”: l’iconico Vesuvio di cioccolato diventa un oggetto di design Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La bowl di Gustaf Westman è una ciotola super-pop e colorata ispirata allo sport del curling; Curling Bowl di Gustaf Westman: la pietra delle Olimpiadi 2026 incontra il design contemporaneo e diventa oggetto pop; È curling mania anche a tavola; Il curling era riuscito a ispirare anche Achille Castiglioni. Anche a Gustaf Westman piace il curlingSe con l'arrivo delle Olimpiadi tutti sembrano parlare di curling, anche Gustaf Westman ne ha fatto una collezione di design, a modo suo. collater.al Il curling era riuscito a ispirare anche Achille CastiglioniMolto prima che le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riportassero in auge il curling Achille Castiglioni aveva già immaginato il Bollitore Bulbul. collater.al Olimpic time... bowling / curling - facebook.com facebook La magia del curling sul ghiaccio spiegata dal fisico Valerio Rossi Albertini x.com