Gay-Odin tra i protagonisti di J’Adore Napoli 2500 | l’iconico Vesuvio di cioccolato diventa un oggetto di design

Gay-Odin e nss edicola celebrano insieme i 2500 anni di Napoli. La storica Fabbrica di Cioccolato partenopea e il progetto di rivalutazione della cultura italiana e napoletana annunciano la loro prima collaborazione in occasione di “J’Adore Napoli 2500” il palinsesto di eventi firmati nss edicola pensati per omaggiare Napoli e il suo ruolo di capitale culturale e internazionale nell’anno del suo anniversario. A partire dal 4 di Dicembre i due brand presentano due prodotti in edizione limitata nati dalla perfetta unione di artigianalità cioccolatiera, creatività artistica e cultura digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it