Curling Bowl di Gustaf Westman | la pietra delle Olimpiadi 2026 incontra il design contemporaneo e diventa oggetto pop

Gustaf Westman ha trasformato una pietra olimpica di curling in un oggetto di design moderno. La sua creazione, chiamata Curling Bowl, utilizza la pietra delle Olimpiadi 2026 per realizzare un elemento decorativo pop, capace di adattarsi a diversi ambienti. Westman ha deciso di valorizzare un simbolo sportivo, integrandolo in un oggetto quotidiano. La sua invenzione unisce tradizione e innovazione, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. La pietra diventa così un esempio di arte funzionale.

Life&People.it Nel lessico sempre più fluido del design contemporaneo entrano a far parte anche oggetti che reinterpretano lo spazio, cambiando funzionalità in base al contesto in cui vengono posti. La Curling Bowl firmata da Gustaf Westman appartiene a questa categoria rara: un oggetto domestico che nasce dall'osservazione di uno sport invernale e si trasfigura in un' icona pop, ironica e sofisticata al tempo stesso. L'ispirazione proviene dalla pietra utilizzata nel curling, disciplina delle Olimpiadi 2026 caratterizzata da un'estetica sorprendentemente grafica. In occasione dell'entusiasmo globale per i Giochi di Milano-Cortina, Westman ha colto l'opportunità di reinterpretare la silhouette della stone, traducendola in una ciotola scultorea pensata per la convivialità domestica.