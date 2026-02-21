Cure sospese a Domenico | È in coma irreversibile Non sarà rianimato
Domenico è in coma irreversibile, e le sue cure sono state sospese, lasciando i medici senza speranza di miglioramento. La decisione è stata presa dopo giorni di monitoraggio intensivo, quando ogni tentativo di risveglio si è rivelato inutile. I familiari si preparano a dire addio, mentre il silenzio avvolge il reparto di terapia intensiva. La situazione resta delicata e carica di emozioni. La famiglia ha deciso di rispettare le ultime volontà di Domenico.
È il momento dell’addio. C’è un silenzio che pesa più di qualsiasi parola, nei corridoi dell’ ospedale Monaldi di Napoli. È il silenzio di chi aspetta, di chi sa che è finita, ma spera contro ogni logica clinica. Domenico ha due anni e cinque mesi e un cuore che non batte più da solo. Da 60 giorni una macchina — l’Ecmo, fredda e instancabile — fa per lui quello che il suo piccolo petto non riesce più a fare. Nella terapia intensiva, il tempo si è fermato al 23 dicembre, il giorno in cui un cuore nuovo avrebbe dovuto salvargli la vita. Non è andata così, qualcosa è andato storto. Patrizia e Antonio, sono entrati nell’ospedale a mezzogiorno, tenendosi stretti, come se lasciarsi potesse significare andare alla deriva.🔗 Leggi su Quotidiano.net
