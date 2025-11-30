Ti voglio bene mamma Le ultime parole di Davide in coma irreversibile | Non abbiamo nessuna speranza

Sono trascorsi tre anni da quando la vita di Davide Ferrerio, giovane di Bologna, è stata stravolta da un’aggressione mentre si trovava in vacanza. Il 22enne, l’11 agosto 2022, stava trascorrendo momenti di svago nel centro di Crotone, in provincia di Crotone, quando un pugno improvviso lo ha ridotto in fin di vita. Da allora, è in coma irreversibile, senza speranze secondo i medici. La sua famiglia continua a lottare quotidianamente tra dolore e incredulità. I genitori, Massimiliano Ferrerio e Giusy Orlando, sono stati ospiti di Verissimo il 30 novembre 2025, dove hanno voluto raccontare ancora una volta la loro battaglia e chiedere giustizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ti voglio bene mamma”. Le ultime parole di Davide, in coma irreversibile: “Non abbiamo nessuna speranza”

