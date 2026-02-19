Gli esperti hanno dichiarato che non c’è più speranza per Domenico, il bambino in coma all’ospedale Monaldi, dopo un grave errore medico. La diagnosi conferma che il suo cuore è danneggiato e il cervello gravemente compromesso, rendendo inutile qualsiasi tentativo di salvataggio. La visita dei specialisti italiani in trapianti ha confermato il peggioramento delle sue condizioni, lasciando poche possibilità di recupero. La famiglia aspetta di conoscere i prossimi passi, mentre il reparto di terapia intensiva resta in attesa di sviluppi.

Il parere del tema di esperti è stato chiaro: il responso più amaro. Non c'è più speranza per il piccolo Domenico, il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi, vittima di un gravissimo errore medico: l'equipe dei massimi esperti italiani in materia di trapianti, dopo una visita "al letto del paziente" in terapia intensiva, ha chiuso le porte alla possibilità del trapianto di un cuore nuovo, di cui si era avuta la disponibilità nella serata di martedì. Almeno 4 ore di analisi e confronto prima della decisione. “Cervello compromesso e bimbo in coma, non avrebbe retto ad un nuovo intervento” ha spiegato il dottor Pace Napoleone dell’ospedale Regina Margherita di Torino, tra i massimi esperti italiani. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cuore danneggiato, non c’è più speranza per Domenico: “Cervello compromesso e bimbo in coma”

Cuore bruciato, il medico: «Cervello compromesso, il bimbo è in coma. Non avrebbe retto un altro intervento»Il medico Carlo Pace Napoleone spiega che il cuore bruciato del bambino ha danneggiato gravemente il suo cervello, portandolo in coma.

Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, il legale: “Per Bambin Gesù non è più trapiantabile”Il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dice che il cuore danneggiato del bambino di Napoli, ormai troppo compromesso, non può più essere trapiantato di nuovo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.