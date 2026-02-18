Atalanta Palladino sprona i suoi | Tra una settimana possiamo fare due gol al Borussia

L’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha detto ai suoi giocatori che tra sette giorni potranno segnare due gol al Borussia Dortmund. La squadra bergamasca ha perso 2-0 in casa dei tedeschi, e ora deve vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno. Palladino ha insistito sulla necessità di mettere in campo più determinazione durante l’allenamento di questa settimana.

Tra una settimana all’Atalanta servirà un’impresa per ribaltare lo 0-2 subito ieri sera in casa del Borussia Dortmund. Ma all’indomani della sconfitta con due gol di scarto, rimediata nella gara d’andata dei playoff di Champions, l’imperativo in casa nerazzurra è credere nella ‘remuntada’ tra sette giorni alla New Balance Arena. “Ci crediamo, come ci hanno fatto due gol loro, li possiamo fare noi in casa nostra. Si è giocato solo il primo tempo, ci aspettiamo una bolgia per ribaltare la partita, mi aspetto lo stadio pieno”, spiega il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino. Che evidenzia gli errori commessi nella serata storta di Dortmund: “Spiace aver messo la partita su un binario che non volevamo, pronti via. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Palladino sprona i suoi: “Tra una settimana possiamo fare due gol al Borussia” Palladino ottimista dopo Borussia Dortmund Atalanta: «Al ritorno possiamo fare due gol! Loro protestavano per ogni cosa, a me non piace…»Raffaele Palladino si mostra fiducioso dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, causata da alcuni episodi sfortunati e dalla pressione avversaria. Leggi anche: Atalanta, ripartenza targata Palladino: due vittorie in una settimana per i nerazzurri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League: Palladino, 'sicuro che metteremo in difficoltà il Borussia'; Champions League, Palladino: Atalanta pronta con leggerezza e fame contro il Borussia Dortmund; Champions Palladino | dobbiamo mettere in difficoltà il Borussia Dobbiamo avere fame ed essere sfrontati. Atalanta, Palladino: Scamacca un problema? Rispondo così. Sui sostituti di De Ketelaere e Raspadori…Dichiarazioni Palladino Borussia Dortmund Atalanta - Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza ... fantamaster.it Palladino non ha stretto la mano a Kovac dopo Borussia Dortmund-Atalanta: la spiegazione in conferenza stampaAtalanta battuta 2-0 in casa del Borussia Dortmund e tensione alle stelle dopo il fischio finale: Palladino rientra negli spogliatoi senza stringere la ... fanpage.it Borussia Dortmund-Atalanta, Palladino: "Rimonta possibile, noi ci crediamo" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com Dopo la Juventus anche l’Atalanta cade lontana da casa. La formazione di Palladino si è dovuta arrendere ad un Borussia Dortmund cinico, che grazie alle reti di Guirassy e Beier ha vinto per 2-0 l’andata di questi playoff di Champions League. facebook