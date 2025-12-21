Openda a Sky | Felice per il primo gol in Serie A ma la cosa più importante è la vittoria Dovevo prendermi del tempo per adattarmi pensiamo a vincere partita dopo partita
Openda ha commentato il suo primo gol in Serie A, sottolineando che, pur essendo felice, l’obiettivo principale rimane la vittoria. Ha aggiunto di aver avuto bisogno di tempo per adattarsi al campionato e ha concluso affermando che l’obiettivo è concentrarsi su una partita alla volta, con l’intento di migliorare e contribuire al successo della squadra.
Openda a Sky: «Felice per il primo gol in Serie A, ma la cosa più importante è la vittoria». Le sue parole dopo la vittoria della Juve contro la Roma. Lois Openda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri. Le sue dichiarazioni. Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI GOL – « E’ stato un gol importante e sono molto felice di aver segnato il mio primo gol in Serie A ma la cosa più importante è la vittoria, le emozioni che viviamo con la squadra e personalmente sono molto felice di aver segnato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
