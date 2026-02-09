Firenze Cubo nero | scontro politico in consiglio comunale dopo i 10 avvisi di garanzia
Firenze si accende di nuovo sulla questione dell’edificio chiamato
“Invitiamo il Consiglio a contenere il dibattito tecnico e politico nei limiti di un doveroso rispetto dell’operato della magistratura delle indagini e delle persone coinvolte”, ha dichiarato l’assessora all’urbanistica Caterina Biti rispondendo ad una domanda di attualità di Guglielmo Mossuto (Lega). L’amministrazione, ha proseguito Biti, “ribadisce che c’è piena fiducia nella magistratura e confida che i dipendenti degli uffici possano chiarire, auspicabilmente in tempi rapidi, la propria posizione, confermando piena fiducia nel loro operato”. Biti ha spiegato che la “Regione Toscana può delegare, e ha deciso di farlo, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche al Comune purché dotato di strumento in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
