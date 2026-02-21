Crollo muro a Castelletto | ricerche finite e strada riaperta gli aggiornamenti

Un crollo di un muro di contenimento a Castelletto ha causato la chiusura di via Caffaro. Le ricerche dei dispersi sono terminate e la strada è stata riaperta poco prima dell’una di notte di sabato 21 febbraio 2026. La frana ha provocato il crollo di una parte del muraglione, bloccando il traffico dalla sera precedente. Nessuno è rimasto ferito, ma l’evento ha richiesto interventi di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

L’evento ha determinato un fronte franoso di rilevanti dimensioni che ha danneggiato il muro perimetrale di una struttura utilizzata come box auto al civico 1 e coinvolto la parte posteriore di due palazzi. I detriti hanno raggiunto un appartamento attualmente vuoto e un altro immobile normalmente abitato. In via Passo Caporale, per precauzione, è stata disposta l’evacuazione di tre residenti dell’appartamento colpito. Le persone evacuate hanno comunicato di aver già trovato una sistemazione alternativa in modo autonomo e, al momento, non hanno richiesto assistenza alloggiativa al Comune. Al momento non è noto quando potranno rientrare.🔗 Leggi su Genovatoday.it VIDEO | Crolla muro a Castelletto, le immagini dei soccorsiVenerdì 20 febbraio, un muro in città è improvvisamente crollato a Castelletto, provocando il caos tra i passanti e i residenti. Crollo Parziale di Palazzo Leoni in Via Marconi: gli ultimi aggiornamentiForino, 26 gennaio 2026 – A seguito del crollo parziale di Palazzo Leoni in Via Marconi, vengono forniti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crolla un altro muro in città: tre persone evacuate, strada chiusa; Paura in Castelletto, crollato un muraglione in passo Barsanti: tre residenti evacuati; Il crollo del muraglione a Genova nel quartiere di Castelletto; Crolla muraglione a Genova, è il secondo in due giorni: nessun ferito. Crollo muro al Passo Barsanti a Castelletto: Vigili del Fuoco al lavoroGenova, cede un muraglione al Passo Barsanti in via Caffaro. Intervento di Vigili del Fuoco, cinofili e unità USAR per le verifiche. ligurianotizie.it Un'altra frana in città: crollo di muro e fuga di gas, soccorsi sul postoUn'altra emergenza dovuta a un cedimento verso le 17,15 di venerdì 20 febbraio a Genova, dove è crollato un muro in cima a passo Caporale Pietro Barsanti, nel quartiere di Castelletto. Lo smottamento ... genovatoday.it #Genova, in serata crollo muro ingresso autorimessa in Passo Caporale Bersanti: in corso verifiche per escludere coinvolgimento di persone. Al lavoro squadra ordinaria, #cinofili e #USAR [ #20febbraio 21:15] x.com Crolla un altro muro in città: vigili del fuoco sul posto con le unità cinofile, strada chiusa. Qui l'articolo: https://www.genovatoday.it/cronaca/frana-crollo-muro-castelletto.html - facebook.com facebook