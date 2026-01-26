Crollo Parziale di Palazzo Leoni in Via Marconi | gli ultimi aggiornamenti

Forino, 26 gennaio 2026 – A seguito del crollo parziale di Palazzo Leoni in Via Marconi, vengono forniti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Le autorità stanno valutando i danni e le misure di sicurezza necessarie per garantire la tutela dei cittadini e la stabilità dell’area. Restano in corso le indagini per chiarire le cause del cedimento e pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza.

Forino, 26 gennaio 2026 – Dopo il crollo parziale del fabbricato noto come Palazzo Leoni, situato in Via Marconi n. 91-93, avvenuto ieri, 25 gennaio, nella mattinata odierna sono stati svolti diversi sopralluoghi e incontri tecnici per valutare la situazione. Dai primi accertamenti è emerso che il crollo ha interessato principalmente il tetto, i solai del primo piano e parte della muratura perimetrale dell’edificio, già da tempo in condizioni di grave vetustà. Le macerie sono cadute sulla sede stradale sottostante, creando una pericolosa situazione di rischio. Per motivi di sicurezza, è stata disposta l'interdizione della circolazione pedonale e veicolare nel tratto di Via Marconi compreso tra i civici 87 e 100.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il crollo parziale di Palazzo Leoni a Forino rappresenta un episodio di rilevante importanza per il patrimonio storico locale.

Argomenti discussi: Crollo Palazzo Leoni, il sindaco Olivieri: poteva essere una tragedia, perso un pezzo di storia

